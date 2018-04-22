Второе поколение iPhone SE могут представить в мае

Японское издание MacOtakara сообщило о том, что второе поколение компактного смартфона iPhone SE будет представлено уже в мае этого года. Информация якобы была получена от производителей чехлов, опрошенных на проходящей сейчас в Гонконге выставке Global Sources Mobile Electronics 2018. По словам источника, аппарат лишится 3,5-мм аудиоразъёма, но унаследует от предшественника прежние размеры, дактилоскопический сенсор Touch ID и поддержку Apple Pay с NFC. Аппаратной основной станет чипсет A10 Fusion, как у позапрошлогодних iPhone 7 и 7 Plus. Напомним, что этот процессор на 40% производительнее A9 в iPhone SE.