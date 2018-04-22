Второе поколение iPhone SE могут представить в мае

2018-04-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone SE 2; [113]
Японское издание MacOtakara сообщило о том, что второе поколение компактного смартфона iPhone SE будет представлено уже в мае этого года. Информация якобы была получена от производителей чехлов, опрошенных на проходящей сейчас в Гонконге выставке Global Sources Mobile Electronics 2018. По словам источника, аппарат лишится 3,5-мм аудиоразъёма, но унаследует от предшественника прежние размеры, дактилоскопический сенсор Touch ID и поддержку Apple Pay с NFC. Аппаратной основной станет чипсет A10 Fusion, как у позапрошлогодних iPhone 7 и 7 Plus. Напомним, что этот процессор на 40% производительнее A9 в iPhone SE.


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