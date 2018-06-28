Вторую партию Lenovo Z5 раскупили за 50 секунд

Недавно мы писали о том, что первая партия смартфона Lenovo Z5 была распродана за пару минут. Сегодня стартовали продажи версии Indigo Blue, и раскупили её всего за 50 секунд. Следующие продажи в онлайн-магазине Lenovo запланированы на 3 июля. Когда аппарат появится в международной продаже, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2240:1080, охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 700 кд/кв.м, довольно шустрый процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 16 Мп и 8 Мп с функциями ИИ, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3000 мАч с возможностью заряжать его от сетевого адаптера мощностью 18 Вт, а также предустановленную ОС Android 8.1 с интерфейсом ZUI 4.0. Цена Lenovo Z5 составляет 200 долларов и 280 долларов в зависимости от модификации.