Вздутие Apple Watch обошлось компании в 20 миллионов

Сегодня компания Apple официально согласилась на урегулирование коллективного иска на сумму 20 миллионов долларов, связанного с проблемой вздутия аккумулятора в ранних моделях Apple Watch. Примечательно, что в соглашении о выплатах и на официальном сайте подачи заявок на возмещение убытков Apple категорически отрицает наличие проблемы вздутия аккумуляторов и отвергает все обвинения в неправомерных действиях или ответственности. В компании заявляют, что согласились на урегулирование только для того, чтобы избежать дальнейших судебных расходов. Более того, в обращении к журналистам представитель Apple Аушавна Коллинз подчеркнула, что компания решительно не согласна с выдвинутыми обвинениями в адрес ранних моделей Apple Watch.

Также представительница компании заявила, что чтобы претендовать на выплату в формате моральной компенсации владельцы подходящих моделей должны были сообщить Apple о проблеме вздутия аккумулятора в период с 24 апреля 2015 года по 6 февраля 2024 года. Тем, кто соответствует этим критериям, необходимо подтвердить или обновить свои платёжные данные до 10 апреля, чтобы получить компенсацию. Впрочем, ожидать на миллионы долларов не стоит — согласно информации на сайте урегулирования, сумма выплат составит примерно от 20 до 50 долларов за каждое устройство. Кроме того, принятие выплаты означает отказ от дальнейших претензий к Apple по этому вопросу. Довольно скромная сумма на самом деле для такой огромной корпорации.
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