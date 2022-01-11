WEROCK представляет ноутбук Rugged Rockbook X130

WEROCK Technologies представляет Rockbook X130, новый полностью защищенный ноутбук с 13,3-дюймовым экраном и процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения. Он предназначен для профессионального использования в промышленном производстве, автомобилестроении, общественной безопасности и коммунальном хозяйстве. Несмотря на полностью защищенную конструкцию и водонепроницаемый корпус, новая модель предлагает множество функций, знакомых по обычным ноутбукам: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4 и клавиатура с подсветкой — это лишь некоторые из особенностей.

Революционная производительность для обширных и сложных проектов обещается процессорами Intel Core i5 или Core i7 на платформе Intel Tiger Lake, изготовленной по 10-нм технологии SuperFin. Они предлагают производительность, быстродействие, длительное время автономной работы и впечатляющую графику с графическим процессором Iris Xe. Эффективной работе также способствует входящая в комплект Windows 11 Pro, а порт USB-C Thunderbold 4 обеспечивает быстрое соединение между устройствами.

Полностью переработанный корпус из магниевого сплава обеспечивает повышенную прочность при уменьшенном весе. Таким образом, Rockbook X130 весит всего 2,1 кг и невероятно тонкий — 26 мм. Ноутбук был протестирован на падение с высоты 1,22 м в соответствии с MIL-STD-810H, имеет сертификат IP65 и, таким образом, является водо- и пыленепроницаемым. Опционально модель также доступна с защитой от ЭМС в соответствии с MIL-STD-461.

Два аккумулятора с возможностью горячей замены общей емкостью 62 Втч обеспечивают бесперебойную работу. Эффективная конструкция обеспечивает непрерывную работу ноутбука до 10 часов в зависимости от интенсивности использования. Отдельный модуль TPM 2.0, а также встроенная технология защиты устройств с Boot Guard способствуют защите системы. Войти в Windows можно с помощью отпечатка пальца.
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