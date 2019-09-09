Wacom MobileStudio Pro 16 стоит 3499 долларов

Официально представлен новый планшет для профессионалов-художников под названием Wacom MobileStudio Pro 16. Стоит сразу уточнить, что устройство создавали не для широкой массы пользователей и купить себе такое устройство сможет далеко не каждый. Его стоимость составляет 3499 долларов, то есть это как три iPad в максимальной комплектации, и производитель даже не скрывает, что планшет очень дорогой. С другой стороны, у него достаточно производительная начинка и если вы хотите много рисовать и делать это с максимальным комфортом, то данная новинка готова удовлетворить любые ваши потребности. Вот только пока что в России планшет не представили, это событие придется подождать какое-то время и только тогда уже оценить новинку.