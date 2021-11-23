WearOS показала лучший результат благодаря Samsung

Благодаря переходу от Tizen к WearOS, Samsung опубликовал квартал лучших умных носимых устройств за всю историю. А WearOS показала лучший результат благодаря Samsung. Согласно отчету Counterpoint, в третьем квартале доля рынка WearOS выросла до 17% по сравнению с 4% во втором квартале и 3% в третьем квартале 2020 года - в основном из-за перехода Samsung на платформу в 2021 году. В третьем квартале 2021 года Samsung сместила Huawei со второго места, а Amazfit смогла занять третье место благодаря высокой популярности в Европе.

ОС Google для умных часов никогда не была так близка к Apple, как в третьем квартале. Counterpoint во многом приписывает это серии Samsung Galaxy Watch4, которая представлена ​​в двух моделях - Classic с вращающейся лицевой панелью и обычная. Сообщается, что функция измерения состава тела Samsung также является сильным фактором для покупателей.

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