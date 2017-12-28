WhatsApp рубит концы

2017-12-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - WhatsApp; [111]
Когда-то давно, еще когда вы ходили с Nokia и думали, что это самый крутой смартфон в мире, мессенджер WhatsApp являлся самым продвинутым и позволял общаться с другими пользователями на любых платформах. Время шло и мессенджер оставался лучшим в своем роде - он немного отставал в функциях, но вы могли взять совершенно старый смартфон и поставить туда это приложение. Теперь же разработчики решили отказаться от Windows Phone 8 и всех версий ОС Blackberry. То есть, если у вас эти операционные системы - у нас для вас плохие новости, с 31 января они работать уже не будут и поддерживаться разработчиками тоже не будут. Это не значит, что вы не сможете общаться, разного рода обходы всегда есть, но это уже совсем не так весело, как было раньше. Видимо, решили провести апгрейд своей системы. Ждем новостей!


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