Withings Pulse HR - новый современный трекер активности

Компания Withings после возрождения выпустила новую модель умных часов, которая называется Pulse HR. Новинка, как следует из названия, поставляется с контролем сердечного ритма, который в обычном режиме измеряет ваш пульс раз в 10 минут, а во время тренировок отслеживает ЧСС постоянно.

Гаджет поставляется с OLED-дисплеем, который отображает все основные показатели активности прямо на вашем запястье, а также оповещения со смартфона. Имеется поддержка GPS, но лишь в подключенном режиме, то есть трекер использует модуль смартфона.

Автономность устройства до 20 дней, также есть защита от воды, позволяющая плавать не снимая его. Возможности новинки позволяют отслеживать активность, считать калорий и шаги, отслеживать сон и так далее. The Withings Pulse HR доступен для предварительного заказа по выгодной цене в размере 129,95 долларов.