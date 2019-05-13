Withings Steel HR Sapphire Signature: гибридные смарт-часы с сапфировым стеклом

Французская компания Withings на днях анонсировала гибридные смарт-часы Steel HR Sapphire Signature.

Как и другие модели производителя, новинка получила классический внешний вид. В наличии есть размеры на 36 мм и 42 мм, а также три расцветки корпуса: White & Rose Gold, Black & Slate Grey и Blue & Silver.

Часы, как можно понять по названию, прикрыты сапфировым стеклом. Их также оснастили маленьким OLED-дисплеем в верхней части циферблата. На нём отображается пульс, уведомления и информация об активностях.

По словам компании, Withings Steel HR Sapphire Signature проработают до 25 дней при обычном использовании или до 5 дней в режиме тренировки. Часы можно подключить к Android и iOS-устройствам. Модель на 36 мм в расцветке White & Rose Gold уже доступна для покупки на официальном сайте за 300 евро. Часы в других двух цветах появятся в продаже на этой неделе.