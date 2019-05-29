X2 Abkoncore Cronos 710S выглядит круто

В последнее время у геймеров вовсе нет проблем с выбором компьютерного корпуса, так как на рынке есть целое море разнообразных моделей и можно легко выбрать то, что вам больше всего нравится. Например, если ы мечтали о продукте со строгим дизайном, то модель X2 Abkoncore Cronos 710S подойдет просто идеально. Это крутой корпус, который выглядит дорого и стильно, плюс у него есть красивая подсветка, которая тоже приносит определенное эстетическое удовольствие. В целом, этот корпус мы можем смело рекомендовать тем, кто хочет относительно недорогой вариант со строгим дизайном и большим объемом пространства. Если же хочется что-то более брендовое, то стоит обратить внимание на массу других новинок, которые тоже выглядят интересно.