X2 Abkoncore Ramesses 780 Sync смотрится удивительно красиво

Официально представлен компьютерный корпус X2 Abkoncore Ramesses 780 Sync, который выглядит очень привлекательно. Корпус выполнен в черном цвете, на лицевой панели размещены различные полосы с подсветкой, которые позволяют в темноте наслаждаться красивой подсветкой даже без дополнительных компонентов с подсветкой в корпусе. Также стоит отметить, что внутри корпуса достаточно много пространства для установки продвинутых компонентов вроде больших видеокарт и так далее. Можно даже поставить вентиляторы, которые будут хорошо продувать корпус и создавать весьма достойный поток воздуха. Проблема корпуса только в том, что корпус достаточно красивый и его можно смело отнести к флагманскому уровню. Значит и стоимость будет высокая.