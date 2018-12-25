X2 Flash 7022 выглядит крайне необычно

В последнее время производители компьютерных корпусов радуют нас тем, что они устанавливают в сам корпус вентиляторы прямо с завода. То есть, вы покупаете корпус и там сразу идет два-три вентилятора, еще и с подсветкой. Например, у корпуса X2 Flash 7022 именно так все и происходит. Какой в этом плюс? Во-первых, обычно такие вентиляторы хоть и включают в стоимость продукта, но они идут по себестоимости с завода, то есть заметно дешевле того, что вы купите отдельно где-то в интернете. Во-вторых, вам не нужно думать о том, подойдет ли вентилятор, хватит ли ему длинны кабеля, какой диаметр брать и так далее. Корпус уже готов, просто поставьте сюда все свое железо и можно двигаться дальше. Для многих пользователей это действительно важное преимущество.