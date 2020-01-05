XFX выпускает свою версию Radeon RX 5600 XT

2020-01-05, Автор - Ramil; Продукт - RX 5600 XT THICC II ; [68]
AMD представит Radeon RX 5600 XT завтра на CES 2020. А вчера XFX представила Radeon RX 5600 XT THICC II.

Карта оснащена 2304 потоковыми процессорами с тактовой частотой 1460 МГц. Объем памяти составляет 6 Гб GDDR6 VRAM (12 Гб/с). Разрядность шины видеокарты 192, с пропускной способностью 288 Гб/с.

RX 5600 XT THICC II имеет двухслотовый дизайн в черном цвете. Вентиляторы поставляются с технологией вентиляторов ZeroDB. Охлаждают карту два 100 мм вентилятора, с 11-ю лопастями, у предыдущей версии было 9 лопастей. Видеокарта оснащена задней пластиной с логотипом XFX. Радиатор оснащен несколькими 6 мм медными тепловыми трубками. По слухам, стоимость видеокарты будет варьироваться от 270 до 300 долларов.

Комментарии и отзывы RX 5600 XT THICC II
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