XFX выпустила три видеокарты серии Radeon RX 6600 XT

Видеокарта Speedster SWFT210 - младшая версия от производителя. Она отличается двухслотовой конструкцией с двумя вентиляторами, металлической задней пластиной, одним 8-контактным разъемом питания. Модель получит заводской разгон. Информация о частотах отсутствует.
Speedster QICK308 и Speedster MERC308 имеют одинаковые размеры. Видеокарты представлены в трехслотовой конфигурации с тремя вентиляторами. Производитель не раскрывает частоты моделей, но известно, что модель MERC308 получит повышенные частоты. Оснащены видеокарты одним 8-контактным разъемом питания.
Стоимость моделей не раскрыты. Видеокарты поступят в продажу с сегодняшнего дня.