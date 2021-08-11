XFX выпустила три видеокарты серии Radeon RX 6600 XT

XFX объявила о выпуске трех видеокарт серии Radeon RX 6600 XT: RX 6600 XT Speedster SWFT210 Core, RX 6600 XT Speedster QICK308 Black и RX 6600 XT Speedster MERC308 Black. Все видеокарты выполнены в фирменном черном и минималистичном дизайне.

Видеокарта Speedster SWFT210 - младшая версия от производителя. Она отличается двухслотовой конструкцией с двумя вентиляторами, металлической задней пластиной, одним 8-контактным разъемом питания. Модель получит заводской разгон. Информация о частотах отсутствует.

Speedster QICK308 и Speedster MERC308 имеют одинаковые размеры. Видеокарты представлены в трехслотовой конфигурации с тремя вентиляторами. Производитель не раскрывает частоты моделей, но известно, что модель MERC308 получит повышенные частоты. Оснащены видеокарты одним 8-контактным разъемом питания.

Стоимость моделей не раскрыты. Видеокарты поступят в продажу с сегодняшнего дня.
Комментарии и отзывы XFX RX 6600 XT Speedster SWFT210 Core, QICK308 Black и MERC308 Black
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