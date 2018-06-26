Xbox One будет поддерживать клавиатуры и мышки

2018-06-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xbox One; [193]
Компания Microsoft заключила договор о партнерстве с компанией Razer, чтобы та выпускала свою периферию с подножкой консоли Xbox One. Пока что это лишь вопрос времени — если в Razer смогут без лишних изменений в софте добавить поддержку компьютерной периферии к приставке, то рынок вырастет на 30%. Сейчас пользователи боятся брать консоль, так как хотят играть в игры с комфортом, а на геймпаде это не всегда можно сделать. Другое дело — клавиатура и мышка. Тем более, если у вас они уже есть, то можно будет просто подключить устройства к приставке и получить необходимый комфорт. Думаю, в будущем консоли будут поддерживать все варианты игровой периферии. Сейчас же речь идет только о проводных вариантах, которые не требуют специальных драйверов для адекватной работы устройства.


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