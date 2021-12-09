Xiaomi 11 Youth запущен в Китае

Сегодня Xiaomi анонсировала в Китае смартфон Xiaomi 11 Youth. Xiaomi 11 Youth имеет размеры 160,53 x 75,2 x 6,81 мм и весит 157 граммов. Устройство оснащено 6,55-дюймовым перфорированным экраном AMOLED, который предлагает разрешение Full HD +, частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации касания 240 Гц, цветовую гамму DCI-P3, яркость 800 нит и плотность пикселей 402ppi. Он также предлагает другие функции, такие как Dolby Vision, HDR10 +, 10-битные цвета и защиту Gorilla Glass 5. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Xiaomi 11 Youth управляется чипсетом Snapdragon 778G и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Устройство поставляется с объемом памяти до 256 ГБ и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4250 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Xiaomi 11 Youth представлен в белом, синем, персиковом и черном цветах. Первые продажи телефона намечены на 10 декабря в Китае.