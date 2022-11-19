Xiaomi 13 первым получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

Компания Xiaomi подтвердила слухи о том, что смартфон Xiaomi 13 первым на рынке получит представленную несколько дней назад однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Предполагается, что презентация флагмана состоится уже в этом месяце вместе со старшей моделью Xiaomi 13 Pro. Выход топового камерофона Xiaomi 13 Ultra, которому приписывают наличие дюймового сенсора в главном модуле основной камеры, ожидается в начале следующего года.

По предварительным данным, аппарат оснастят плоским 6,36-дюймовым дисплеем, тыльной камерой с главным 50-Мп модулем на основе датчика изображения серии Sony IMX8 и системой оптической стабилизации, аккумулятором ёмкостью от 4500 до 5000 мАч, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.