Xiaomi 15 Ultra показали на первом фото

В сети появилась первая фотография флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который будет представлен уже в феврале. По данным известного информатора Судханшу Амбхоре, аппарат оснастят 2K-экраном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, флагманским процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, аккумулятором ёмкостью около 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт, тыльной панелью из веганской кожи, стекловолокна и керамики, поддержкой спутниковой связи, минимум 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, а также основной камерой, созданной в партнерстве с компанией Leica.

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