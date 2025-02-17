Xiaomi 15 Ultra показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения и подробности о характеристиках флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который еще не был представлен официально. Новые рендеры отличаются от предыдущих утечек двухцветной задней панелью. Возможно, это одна из специальных расцветок, которая дополнит обычные цветовые варианты.

Что до характеристик, устройству приписывают наличие топовой платформы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6,73-дюймового LTPO AMOLED-экрана с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 2.0, батареи ёмкостью 5410 мАч, поддержки 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, основной камеры с модулями 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратным оптическим зумом), фронтальной камеры разрешением 32 Мп и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.