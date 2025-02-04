Xiaomi 15 Ultra получит лучший процессор на рынке

Если верить информации инсайдеров, смартфон Xiaomi 15 Ultra скоро отправится в релиз — скорее всего, уже в этом месяце. Примерно в то же время ожидается и глобальный релиз — по информации инсайдеров, смартфон получит флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm. Более того, сегодня эта информация была подтверждена — прототип устройства прошёл тестирование в Geekbench AI, продемонстрировав полный набор характеристик. Однако его результаты оказались ниже ожидаемых, что, вероятно, связано с тем, что обзорщик не использовал аппаратное ускорение через NPU, так что ИИ-функции смартфон выполнял с трудом. Тем не менее, тест раскрыл некоторые характеристики новинки.

В базе данных бенчмарка указано, что смартфон оснащён графическим процессором Adreno 830, который используется исключительно в Snapdragon 8 Elite. Также устройство работало под управлением Android 15 и имело 16 ГБ оперативной памяти. Согласно утечкам, Xiaomi 15 Ultra дополнительно получит основной сенсор камеры на 1 дюйм (скорее всего, Sony Lytia LYT-900), 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung ISOCELL HP9, 50-мегапиксельную камеру с короткофокусным зумом Sony IMX858 и 50-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру Samsung ISOCELL JN5. Также ожидается QHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (90 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной сети). Очень интересна цена новинки.