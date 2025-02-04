Xiaomi 15 Ultra получит лучший процессор на рынке

В базе данных бенчмарка указано, что смартфон оснащён графическим процессором Adreno 830, который используется исключительно в Snapdragon 8 Elite. Также устройство работало под управлением Android 15 и имело 16 ГБ оперативной памяти. Согласно утечкам, Xiaomi 15 Ultra дополнительно получит основной сенсор камеры на 1 дюйм (скорее всего, Sony Lytia LYT-900), 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung ISOCELL HP9, 50-мегапиксельную камеру с короткофокусным зумом Sony IMX858 и 50-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру Samsung ISOCELL JN5. Также ожидается QHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (90 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной сети). Очень интересна цена новинки.