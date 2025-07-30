Xiaomi 16 Pro Max получит АКБ на 7500 мАч

Профильный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16 Pro Max, официальный релиз которого ожидается уже в сентябре-октябре этого года. Итак, устройству приписывают наличие тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения SmartSens SC590XS оптического формата 1/1,28 дюйма), 50 Мп (перископ на базе сенсора 1/1,95 дюйма с 5-кратным оптическим приближением) и сверхширокоугольным модулем, аккумулятора ёмкостью примерно 7500 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и нового экрана, выполненного по технологии LIPO с разрешением 2K и 2.5D-стеклом со всех сторон.