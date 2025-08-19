Xiaomi 16 Pro получит дополнительный экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 16 Pro, официальный релиз которого ожидается грядущей осенью. Итак, устройству приписывают наличие 6,3-дюймового изогнутого OLED-дисплея, выполненного по технологии LIPO, ультразвукового дактилоскопического сенсора Goodix, тройной тыльной камеры с 50-Мп главным модулем на базе датчика оптического формата 1/1,3 дюйма, 50-Мп сверхширокоугольного модуля и перископного модуля, врезанного в блок камеры вспомогательного экрана, аккумулятора ёмкостью около 6300 мАч, поддержки беспроводной зарядки, полноценной защиты от воды и пыли, а также топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.