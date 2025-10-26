Xiaomi 17 Pro испытали на прочность

Видеоблогер Зак Нельсон опубликовал видео с тестированием флагманского смартфона Xiaomi 17 Pro, который пока продается только в Китае. Автор отметил прочность стекла на дисплее, которое начинает царапаться только на 7-ом уровне вместо обычного 6-го. Заднее стекло оказалось не таким прочным, потому что выполнено из пластика с матовой текстурой. Наконец в знаменитом тесте на изгиб аппарат выдержал обе попытки.

Напомним, что Xiaomi 17 Pro оснащается флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовым экраном OLED LTPO с разрешением 2656:1220 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, рамками толщиной 1,18 мм, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости 1920 Гц, дополнительным 2,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 904:572 пикселя, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3500 нит, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.1, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (Light Fusion 950L и стабилизацией Hyper OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 102°) и 50 Мп (перископ с 5-кратным приближением), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6300 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт и 22,5 Вт, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP68.
