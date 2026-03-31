Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в сети

В базе данных китайского регулятора FCC обнаружились подробности о смартфонах Xiaomi 17T и 17T Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая модель получит аккумулятор ёмкостью 6360 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержку беспроводной связи WiFi 6E, Bluetooth и NFC, модем 5G, предустановленную прошивку HyperOS 3 на базе операционной системы Android 16, а также конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Xiaomi 17T Pro отличается поддержкой Wi-Fi 7 и версиями памяти на 12/256, 12/512 и 12/1 ТБ. Официальная презентация смартфонов ожидается в ближайшее время.