Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в сети

В базе данных китайского регулятора FCC обнаружились подробности о смартфонах Xiaomi 17T и 17T Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая модель получит аккумулятор ёмкостью 6360 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержку беспроводной связи WiFi 6E, Bluetooth и NFC, модем 5G, предустановленную прошивку HyperOS 3 на базе операционной системы Android 16, а также конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Xiaomi 17T Pro отличается поддержкой Wi-Fi 7 и версиями памяти на 12/256, 12/512 и 12/1 ТБ. Официальная презентация смартфонов ожидается в ближайшее время.

iQOO Z11 Turbo получит камеру с мощной стабилизацией …
Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Z11 Turbo, который будет представлен в Китае уже 15 …
Realme Narzo 100 Lite будет стоить 110 долларов …
В сети появились подробности о бюджетном смартфоне Realme Narzo 100 Lite, который будет представлен в Инд…
Motorola Razr 70 Ultra показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения складного смартфона Motorola Razr 70 U…
Xiaomi 17T представят уже в мае…
Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro были представлены в сентябре прошлого года, и вся линейка T традици…
Vivo T5 Pro получит аккумулятор на 9000 мАч…
Сетевые источники опубликовали подробности о характеристиках смартфона Vivo T5 Pro, официальный релиз кот…
Oppo выпустила Find N6 без складки по центру экрана…
Сегодня компания Oppo представила складной флагман Find N6, который, по словам самого производителя, выхо…
Смартфон Xiaomi Civi 6 получит 200-Мп камеру …
Информаторы Smart Pikachu и Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi Civi 6, опроверг…
iPhone 16 стал самым популярным смартфоном в 2025 году…
Аналитики из Counterpoint Research опубликовали список самых продаваемых смартфонов за 2025 год. Возглави…
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
