Xiaomi 17T обойдется в России в 45 тысяч рублей

Компания diHouse, официальный дистрибьютор техники Xiaomi в России, объявила цены на смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Первый будет стоить 50 тысяч рублей за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти, а второй – 68 тысяч рублей за ту же версию. При этом до 30 июня новинки будут доступны по скидке за 45 и 63 тысячи рублей соответственно.

Напомним, что Xiaomi 17T Pro оснащается 3-нанометровым флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1280 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, оперативной памятью LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с и встроенной памятью UFS 4.1, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с оптикой Leica Summilux и модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик Light Fusion 950), 50 Мп (перископический телеобъективом с 5-кратным оптическим приближением) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.