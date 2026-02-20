Xiaomi 17T представят уже в мае

Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro были представлены в сентябре прошлого года, и вся линейка T традиционно анонсировалась именно в этом месяце из года в год. Однако в 2026 году, согласно новым слухам из Китая, компания может изменить устоявшийся график. Сообщается, что Xiaomi планирует выпустить Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro примерно на четыре месяца раньше обычного — ориентировочно в мае. Если информация подтвердится, это станет серьёзным пересмотром всей стратегии запусков бренда. По данным источника, Xiaomi 17T проходит под модельным номером 2602DPT53G и кодовым названием Chagall, а Xiaomi 17T Pro имеет номер 2602EPTC0G и кодовое имя Warhol.

Ожидается, что базовая версия получит процессор Dimensity 8500, тогда как Pro-модификация будет оснащена процессором Dimensity 9500. Также говорится об увеличенной ёмкости аккумуляторов по сравнению с Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, тогда как улучшения камер окажутся незначительными. Ранее появлялась информация, что Xiaomi 17T сохранит тот же набор камер, что и Xiaomi 15T, но при этом получит батарею ёмкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. Интересно, что в предыдущей утечке в качестве основы указывался процессор Dimensity 9400, а не Dimensity 8500. Это говорит о расхождениях между источниками относительно характеристик серии Xiaomi 17T, поэтому к подобным данным стоит относиться с осторожностью. Но ждать релиза в любом случае осталось не очень долго — и тогда компания раскроет все секреты.