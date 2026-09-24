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Xiaomi 18 Pro будут продавать за пределами Китая

Вчера компания Xiaomi представила в Китае модели Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, а затем менее чем через 24 часа компания уже официально подтвердила, что серия Xiaomi 18 Pro в составе обоих смартфонов в будущем выйдет на мировом рынке. Однако здесь есть интересный нюан. Сюй Фэй прямо называет новинки «серией Xiaomi 18 Pro», что явно намекает на глобальный запуск обеих моделей, но при этом индийский аккаунт Xiaomi в социальных сетях упоминает только Xiaomi 18 Pro. Это может означать, что Xiaomi 18 Pro Max не будет продаваться в Индии и, возможно, на других рынках. Разумеется, ситуация наверняка прояснится ближе к глобальной премьере, но этот момент всё же стоит иметь в виду. Вероятно, всё дело в аккумуляторной батарее — Xiaomi 18 Pro получил батарею на 7000 мАч, тогда как Xiaomi 18 Pro Max поставляется с батареей на 8500 мАч. Возможно, это усложняет процесс логистики и компания решила ограничить поставки на определённые мировые рынки.

При этом за производительность смартфонов отвечает новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Основная камера получила сенсор на 200 Мп и оптическую стабилизацию изображения, также есть перископический телеобъектив на 200 Мп с оптической стабилизацией и 3,2-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольная камера на 50 Мп и фронтальная камера на 50 Мп. И оба смартфона работают под управлением Android 17 с оболочкой HyperOS 4.
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