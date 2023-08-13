Xiaomi Band 8 Pro порадует автономностью

Компания Xiaomi раскрыла очередную порцию подробностей о фитнес-браслете Xiaomi Band 8 Pro, официальная презентация которого состоится 14 августа. Итак, согласно тизеру, Xiaomi Band 8 Pro сможет похвастаться автономностью до 14 дней, а это на два дня больше, чем у предыдущего поколения. А с включенным режимом Always-on Display время работы без подзарядки составит 6 дней.

Также сообщается об улучшенном двухканальном оптическом датчике, новых кожаных и тканевых браслетах, 1,74-дюймовом AMOLED-дисплее с частотой обновления 60 Гц, плотностью пикселей 336 PPI и отображением 16,7 миллиона цветов, модуле NFC и приёмнике GPS.
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