Xiaomi Black Shark в новом дизайне

Длительное время на просторах интернета гуляли изображения нового смартфона Xiaomi Black Shark, который вроде как в ближайшее время должны анонсировать. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что слитые ранее изображения правдивы, так как в патентном бюро появилась запись с аналогичным внешним видом устройства. Сейчас даже китайские компании получают патенты на свои продукты, чтобы другие бренды не смогли скопировать их дизайн или какие-то другие решения. И Xiaomi Black Shark действительно получит такой дизайн, как на картинке ниже. Ничего невероятно интересного, но смотрится вполне привлекательно, тем более это китайский игровой смартфон. Что от него еще можно ожидать при таком наборе характеристик и требований от геймеров?