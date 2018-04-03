Xiaomi Black Shark выйдет в трех версиях

Появилась информация о том, что смартфон Xiaomi Black Shark выпустят в трех вариантах комплектации. В базовой версии будет 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенного пространства для хранения контента. Вторая, более продвинутая версия, порадует вас 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами накопителя. Топовая модель получит 8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт пространства для игр и прочего контента. Исходя из нынешних требований игр к железу, первая модель будет максимально актуальной — сейчас нет необходимости даже в 4 гигабайтах ОЗУ для одной игры, зачем брать 8 гигабайт не могу понять. Плюс, 256 гигабайт для смартфона — слишком много, топовые игры занимают по 1-2 гигабайта, а их всего штук десять-пятнадцать наберётся. Какой смысл отдавать деньги за ту мощность, которую вы никогда не сможете использовать?