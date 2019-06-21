Xiaomi CC с откидной камерой

На просторах интернета появилась информация о том, что компании Xiaomi и Meitu работают вместе для того, чтобы создать новую линейку смартфонов для молодого поколения. Новая линейка устройств получила название Xiaomi CC и ее главной фишкой будет поворотная камера на тыльной стороне, которая будет отворачиваться с тыльной на фронтальную панель. Это уже реализовано у ASUS, только в другом стиле. Вы можете делать крутые снимки на основную камеру, а если понадобиться сделать селфи, то просто передвинете камеру на лицевую сторону и сделаете снимок. Отличный вариант на тот случай, если селфи вы делаете не очень часто, зато всегда получаете удовольствие от экрана без вырезов и прочих недостатков. Ждем уже анонс новой линейки.