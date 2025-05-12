Xiaomi Civi 5 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Xiaomi Civi 5 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,21 ГГц, и графическим ускорителем Adreno 825, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1983 и 6784 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее смартфон засветился в бенчмарке регулятора 3C, который подтвердил 67-Вт быструю проводной зарядку. Официальный релиз Xiaomi Civi 5 Pro ожидается в ближайшие недели.