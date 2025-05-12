Xiaomi Civi 5 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Xiaomi Civi 5 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,21 ГГц, и графическим ускорителем Adreno 825, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1983 и 6784 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее смартфон засветился в бенчмарке регулятора 3C, который подтвердил 67-Вт быструю проводной зарядку. Официальный релиз Xiaomi Civi 5 Pro ожидается в ближайшие недели.

Oppo показала камеры Find X8 Ultra…
Компания Oppo активно готовится представить свой новый флагманский смартфон Find X8 Ultra, который, как о…
Представлен смартфон Red Magic 10 Air…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов моделью Red Magic 10 Air, которая может похвастаться соче…
Google Pixel 10 получит высокую частоту ШИМ…
Китайские производители смартфонов в последнее время всё больше заботятся о зрении своих пользователей — …
Apple проведёт презентацию WWDC уже в июне…
Сегодня компания Apple официально объявила дату проведения своей ежегодной конференции для разработчиков …
Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone…
По данным информационного издания Reuters, компания Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии авиатр…
Qualcomm заказала второе поколение Snapdragon 8 Elite у Sams…
Похоже, компания Qualcomm собирается использовать сразу двух поставщиков для второго поколения флагманско…
Apple заявила, что iPhone 16 можно носить без чехла…
В последние годы производители смартфонов значительно усилили заявления о прочности своих устройств, но д…
Xiaomi 15 Ultra представили в Европе…
Сегодня компания Xiaomi официально объявила о запуске своих флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 …
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor