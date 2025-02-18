Xiaomi Civi 5 получит аккумулятор на 6000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi Civi 5, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Elite (SM8735), дисплея с разрешением 1,5К, сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (телеобъектив, а не сверхширик), батареи ёмкостью 6000 мАч и боковой металлической рамки в сочетании с легким и тонким корпусом. Предполагается, что релиз смартфона состоится грядущей весной.

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