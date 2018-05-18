Xiaomi E6 готовят к релизу

2018-05-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi E6; [229]
Смартфоны Xiaomi постепенно превращаются во что-то не совсем понятное для пользователя. То есть, мы понимаем, что чем больше смартфонов у пользователя перед глазами, тем шире втор и тем лучше будет потенциальная покупка. С другой стороны, если у пользователя слишком много устройств, то он просто запутается. Компания планирует выпустить Xiaomi E6, который вообще не выглядит как интересный девайс, тем более у производителя только-только вышел 2S, перед этим еще целая россыпь смартфонов. В этом море смартфонов становится сложно разбираться даже тому, кто постоянно следит за рынком и изучает этот вопрос, не говоря уже о том, что пользователи обычные давно потеряли счет моделям и новинкам. Думаю, Xiaomi E6 особой популярности не наберет, хотя вполне возможно, что компания сможет выкрутиться.


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