Xiaomi E6 готовят к релизу

Смартфоны Xiaomi постепенно превращаются во что-то не совсем понятное для пользователя. То есть, мы понимаем, что чем больше смартфонов у пользователя перед глазами, тем шире втор и тем лучше будет потенциальная покупка. С другой стороны, если у пользователя слишком много устройств, то он просто запутается. Компания планирует выпустить Xiaomi E6, который вообще не выглядит как интересный девайс, тем более у производителя только-только вышел 2S, перед этим еще целая россыпь смартфонов. В этом море смартфонов становится сложно разбираться даже тому, кто постоянно следит за рынком и изучает этот вопрос, не говоря уже о том, что пользователи обычные давно потеряли счет моделям и новинкам. Думаю, Xiaomi E6 особой популярности не наберет, хотя вполне возможно, что компания сможет выкрутиться.