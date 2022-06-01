Xiaomi F2 Fire TV запущен в Великобритании

Xiaomi вышла на британский рынок, представив телевизор Xiaomi F2 Fire TV. Телевизоры Xiaomi Fire TV основаны на платформе Amazon и будут представлены в трех размерах — 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов.

Xiaomi F2 Fire TV продается по начальной цене от 339 фунтов стерлингов (427 долларов США). Производители столкнулись с трудностями при внедрении архитектуры Fire TV из-за ее ограничений на базе Android. Обязательство по совместимости с Android усложнило поставщикам оборудования создание аналогичных устройств, которые можно было бы размещать в Google Play. Ранее в связи с этим против Google поднимались антимонопольные вопросы.

Телевизоры Xiaomi F2 Fire TV предлагают разрешение 4K, а также HDR 10. Они оснащены портами HDMI и USB, а также поддерживают подключение Bluetooth. Конфигурация панели делает Xiaomi F2 отличным устройством для игр через консоль.

Как уже отмечалось ранее, Xiaomi F2 Fire TV основан на платформе Amazon Fire TV. Для развертывания всех функций, доступных на телевизоре, не требуется учетная запись Amazon. Он поддерживает голосовой помощник Amazon Alexa. Модели Xiaomi F2 Fire TV оснащены 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Объема памяти телевизора достаточно для установки потоковых сервисов.