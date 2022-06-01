Xiaomi F2 Fire TV запущен в Великобритании

Xiaomi вышла на британский рынок, представив телевизор Xiaomi F2 Fire TV. Телевизоры Xiaomi Fire TV основаны на платформе Amazon и будут представлены в трех размерах — 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов.

Xiaomi F2 Fire TV продается по начальной цене от 339 фунтов стерлингов (427 долларов США). Производители столкнулись с трудностями при внедрении архитектуры Fire TV из-за ее ограничений на базе Android. Обязательство по совместимости с Android усложнило поставщикам оборудования создание аналогичных устройств, которые можно было бы размещать в Google Play. Ранее в связи с этим против Google поднимались антимонопольные вопросы.

Телевизоры Xiaomi F2 Fire TV предлагают разрешение 4K, а также HDR 10. Они оснащены портами HDMI и USB, а также поддерживают подключение Bluetooth. Конфигурация панели делает Xiaomi F2 отличным устройством для игр через консоль.

Как уже отмечалось ранее, Xiaomi F2 Fire TV основан на платформе Amazon Fire TV. Для развертывания всех функций, доступных на телевизоре, не требуется учетная запись Amazon. Он поддерживает голосовой помощник Amazon Alexa. Модели Xiaomi F2 Fire TV оснащены 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Объема памяти телевизора достаточно для установки потоковых сервисов.
Выпущен смарт-телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro 86 с частотой об…
Xiaomi в течение нескольких лет удерживает свои позиции в качестве бренда смарт-телевизоров номер 1 в Кит…
Телевизор Redmi Max 86 подешевел на 340 долларов…
Около года назад компания Redmi выпустила самый доступный 86-дюймовый телевизор на рынке Redmi Max 86, ко…
Выпущена серия мини-светодиодных телевизоров TCL Q10G с разр…
Серия мини-светодиодных телевизоров TCL Q10G запущена в Китае. Серия предлагается с четырьмя размерами эк…
Sony выпустила 32-дюймовый смарт-телевизор Bravia 32W830K…
Sony выпустила 32-дюймовый смарт-телевизор Bravia 32W830K в Индии. …
Представлены телевизоры Motorola Revou 2…
Компания Motorola пополнила ассортимент телевизоров серией Revou 2, в которую вошли модели с диагональю э…
В Китае запущен телевизор Oppo K9x…
Стартовали продажи телевизора Oppo K9x в Китае. Его отличает наличие довольно большого экрана с диагональ…
Xiaomi представила телевизор Redmi A58 2022 года в Китае…
Xiaomi представила телевизор Redmi A58 2022 года в Китае. Это современная модель с 58-дюймовым экраном и …
Samsung анонсировал свой первый QD-OLED-телевизор…
Сегодня Samsung анонсировал свой первый потребительский QD-OLED телевизор. …
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor