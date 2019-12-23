Xiaomi Haylou LS01 выглядят шикарно

Многие пользователи считают, что умные часы, которые умеют следить за ритмом сердца, стоят очень больших денег и при этом не выдают той точности, которая нужна для действительно серьезной работы. Однако на рынок вышло новое устройство под названием Xiaomi Haylou LS01, которое стоит всего 15 долларов, при этом выдавая довольно приличный набор характеристик. Например, в этом устройстве расположен датчик сердечного сердцебиения, который достаточно точно отслеживает сердечный ритм человека. Ни у одного устройства такого уровня нет такого датчика, что говорит об интересной затее разработчиков из Xiaomi удивить потенциальных покупателей. Все же конкуренты такой бонус предоставить не могут, да и такой дизайн за такие деньги.