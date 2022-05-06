Xiaomi Haylou выпустила умные часы Haylou RS4 Plus

Haylou, партнер Xiaomi, выпустила свой новейшие умные часы Haylou RS4 Plus. Часы оснащены некоторыми функциями отслеживания здоровья и физической формы, включая SpO2, частоту сердечных сокращений, мониторинг артериального давления и термометр. Он также имеет датчики гравитации и шагомер, несколько спортивных режимов и несколько встроенных функций.

Умные часы подходят как для мужчин, так и для женщин и имеют класс водонепроницаемости IP68. Некоторые другие функции, присутствующие в Haylou RS4, включают измерение расстояния, подсчет шагов, потребление калорий и мониторинг сна. Другие функции — интеллектуальный будильник, мониторинг женского здоровья и управление камерой.

В Haylou RS4 есть более 100 различных спортивных режимов, включая бег, бадминтон, баскетбол, езду на велосипеде, прыжки со скакалкой и футбол. 1,78-дюймовый AMOLED-дисплей предлагает четкое изображение с довольно яркими цветами. Аккумулятор умных часов емкостью 230 мАч обеспечивает до 10 дней работы без подзарядки и 40 дней в режиме ожидания. Силиконовые ремешки обеспечивают комфорт при длительном использовании Haylou RS4 Plus.

Haylou RS4 совместим с устройствами Android и iOS и поставляется с более чем 100 циферблатами. Они весят 57 г и доступны в черном, серебряном и золотом цветах.