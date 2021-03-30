Xiaomi Lydsto R1 - робот-пылесос с функцией самоочистки

Lydsto R1 запускает новый робот-пылесос с функцией самоочистки. Это универсальное устройство для комплексной уборки вашего дома. Робот-пылесос легко справляется как с сухой, так и с влажной уборкой пола.

Lydsto R1 имеет классический дизайн в виде таблетки. Представлена модель в черном и белом исполнении. Выступает сверху лазерный датчик (лидар). Лазерный датчик LDS2.0 сканирует помещение и обеспечивает точную навигацию пылесосу.

Пылесос оснащен особой технологией сбора пыли AD2.5. Пылесборник находиться в зарядной станции и полностью закрыт, при такой конструкции пыль не проникает наружу и не пачкает руки.

Устройство имеет мощный двигатель с мощностью всасывания 2700 Па. Оснащается пылесос аккумулятором на 5200 мАч, что гарантирует уборку на 150 минут. При низком зарядке, устройство автоматически отправится на зарядную станцию. Помимо зарядки, док-станция может собирать мусор из пылесоса в большой пылесборник, а затем проводить антибактериальную дезинфекцию устройства.

Станция очистки оснащен 3 л мешком для сбора пыли, его хватит на месяц. Управлять пылесосом легко и просто, с помощью кнопок запускается уборка в автоматическом режиме, для более детальной настройки есть мобильное приложение. По сравнению с конкурентами, Lydsto R1 работает тихо.

Робот-пылесос Lydsto R1 с функцией самоочистки доступен для покупки.

Комментарии и отзывы Xiaomi Lydsto R1
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