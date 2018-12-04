Xiaomi MI Mix 3s получит 12 гигабайт ОЗУ

В интернете появилась информация о том, что компания Xiaomi вроде как решила создавать новую версию смартфона Xiaomi MI Mix 3s. У новинки внутри будет 12 гигабайт оперативной памяти, которые вы можете использовать на свое усмотрение — можно запускать несколько игр и отправлять их в фоновый режим, можно заниматься какими-то рабочими задачами или общаться в десятке мессенджеров одновременно. Стоимость подобного бонуса пока что не называется, но нужно понимать, что подобные модули оперативной памяти стоят довольно долго и смысла покупать топовую комплектацию для казуального использования нет. Это просто игрушка для тех, кто хочет больше ОЗУ на задачи, которые на деле можно решать с третью заявленной памяти. Но, маркетинг неумолим и рано или поздно все смартфоны получат столько ОЗУ.