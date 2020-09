В сети появилось видео, в котором демонстрируется прототип смартфона Xiaomi с подэкранной фронтальной камерой. Если верить источнику, прототип создан на базе новенького Xiaomi Mi 10 Ultra, который оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, процессором Snapdragon 865, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, 512 ГБ флеш-памяти UFS3.1, системой жидкостного охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч, быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной зарядкой на 50 Вт. Что до разрешения фронтальной камеры в данном прототипе, то оно не сообщается. Анонс подобного смартфона ожидается в октябре или ноябре, а старт продаж – в следующем году.

