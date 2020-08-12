Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает зарядку на 120 Вт

Китайская компания Xiaomi, анонсировала флагманский телефон Mi 10 Ultra. Основными особенностями смартфона Mi 10 Ultra являются 120-кратный зум, частота обновления 120 Гц и быстрая проводная зарядка 120 Вт.

Xiaomi Mi 10 Ultra первый в мире смартфон, который обладает 120-кратным суперзумом с ИИ. Камера перископа также оснащена оптической стабилизацией изображения и режимом видоискателя, для удобства использования камеры с ультра-зумом.

Новинка имеет изготовленную на заказ 48-мегапиксельную основную камеру со сверхбольшими пикселями, сверхширокоугольный объектив с разрешением 128 ° и 20 МП, портретный объектив на 12 МП, а также способен записывать видео 8K со скоростью 24 кадра в секунду. На дисплее находится 20-мегапиксельная селфи-камера.

Mi 10 Ultra оснащен 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем FHD +, который поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц для плавного взаимодействия с пользователем. Смартфон Mi 10 Ultra является первым устройством поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Проводная быстрая зарядка мощностью 120 Вт заряжает АКБ ёмкостью 4500 мАч от 0% до 100% всего за 23 минуты.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 8/12/16 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ.