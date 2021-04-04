Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получили стабильное обновление MIUI 12.5 в Китае

Xiaomi Mi 10 Ultra стал первым смартфоном, получившим стабильное обновление MIUI 12.5. Теперь же его получили смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Обновление OTA с версией прошивки V12.5.3.0.RJBCNXM и V12.5.3.0.RJACNXM развертывается для Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro в Китае. Обе сборки весят около 4,0 ГБ и на них установлена ​​последняя стабильная версия MIUI 12.5 на базе Android 11. Обновление имеет исправление безопасности от марта 2021 года, улучшенный дизайн пользовательского интерфейса, добавлено больше супер-обои, улучшенная конфиденциальность, улучшена тактильные ощущения, MIUI +, удаляемые встроенные приложения и многое другое.

Пока что развертывания обновления происходит только в Китае, владельцам смартфонов из другого региона, остается лишь дождаться когда компания расширит регионы для этого стабильного обновления.