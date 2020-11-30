Xiaomi Mi 10T выходит в России

Смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro будут представлены в России только завтра, но «Связной» уже начал принимать предзаказы на ожидаемые новинки. Стандартная модель оценена в 44 990 и 49 990 рублей, а старшая – в 49 990 и 58 990 тысяч рублей. За предзаказ ритейлер дарит браслет Mi Smart Band 5, наушники Mi TWS 2 Basic и зарядку Mi 65W GaN Fast Charger.

Напомним, что Xiaomi Mi 10T Pro характеризуется топовым чипсетом Snapdragon 865, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модемом 5G, боковым дактилоскопом, основной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, а также предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10T
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