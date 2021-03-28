Xiaomi Mi 11 Lite 5G первым получит SoC Snapdragon 780G

Компания Xiaomi официально подтвердила тот факт, что смартфон Mi 11 Lite 5G первым на рынке получит новую 5-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 780G. Данный чипсет может похвастаться высокой производительностью (почти на 50% выше, чем Snapdragon 768G), экономичным энергопотреблением и модемом 5G.

Что до смартфона, ему также прочат дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, флэш-память UFS, основную камеру с модулями разрешением 64 Мп (датчик изображения Samsung S5KGW3), 16 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX471), 8 Мп и 5 Мп, а также батарею ёмкостью 4250 мАч.