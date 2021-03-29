Xiaomi Mi 11 Lite будет первым смартфоном на Snapdragon 780G

Уже сегодня у компании Xiaomi должно состояться большое событие, на котором она планирует анонсировать несколько продуктов, одним из которых является Mi 11 Lite, он же Mi 11 Youth. В преддверии запуска Xiaomi официально назвала процессор, на котором будет работать новый смартфон, в дополнение к некоторым другим деталям. В одном из своих сообщений в Weibo, рекламирующих телефон, Xiaomi сообщила, что он будет поставляться с новым процессором Snapdragon 780 5G, который был анонсирован несколько дней назад. Это означает, что Mi 11 Lite станет первым смартфоном на новом чипсете. Процессор Snapdragon 780G 5G — это первый 5-нм чипсет серии Snapdragon 700, он имеет восемь ядер и достаточно современный графический процессор Adreno 642.