Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить около 30 тысяч рублей

В каталоге одного из отечественных ритейлеров появились цена на новые смартфоны Xiaomi. Итак, китайская версия Xiaomi Mi Mix Fold c 12/512 ГБ оценена в 140 тысяч рублей, китайская версия Xiaomi Mi 11 Ultra на 12/512 ГБ – 83 тысячи рублей, глобальная версия Xiaomi Mi 11 Lite на 8/128 ГБ – 30 тысяч рублей, глобальный Xiaomi Mi 11 Lite 5G – 36 тысяч рублей, а Xiaomi Mi Smart Band 6 без NFC – 4 тысячи рублей. Стоит отметить, что речь идет о неофициальном партнере Xiaomi, а потому рекомендованная российская цена на данные устройства может отличаться. Также отметим, что указанная версия складного смартфона Xiaomi Mi Mix Fold будет продаваться только в Китае, а здесь приведена для общей картины.