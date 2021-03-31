Xiaomi Mi 11 Pro набрал 800 тысяч баллов в AnTuTu

В сети появились результаты тестирования флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro в популярном бенчмарке AnTuTu. Новинка набрала почти 805 тысяч баллов, в то время как другие смартфоны на той же платформе Snapdragon 888 показывают результат в 720 тысяч баллов. Предполагается, что столь впечатляющая производительность является заслугой продвинутой системы охлаждения, которая используется в Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

Смартфон также оснастили 6,81-дюймовым экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и стеклом Gorilla Glass Victus, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,12-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN2, 13 Мп модулем (сверхширик) и 5 Мп (5-кратный оптический зум), модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Pro
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