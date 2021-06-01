Xiaomi Mi 11 Pro подешевел до 620 долларов

Компания Xiaomi снова снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 11 Pro, который изначально стоил 760 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а недавно подешевел до 705 долларов. Теперь же данный вариант можно приобрести на JD.com всего за 610 долларов.

Напомним, что аппарат характеризуется 6,81-дюймовым экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и стеклом Gorilla Glass Victus, тройной основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,12-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN2, 13 Мп модулем (сверхширик) и 5 Мп (5-кратный оптический зум), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт.
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