Xiaomi Mi 11 Ultra показался в бенчмарке с 12 ГБ ОЗУ

Вероятно, ни для кого не новость, что большинство крупных релизов на рынке смартфонов сливают в сеть ещё до официальных презентации. Именно это и случилось со смартфоном Xiaomi Mi 11 Ultra, который находится в сети уже некоторое время, и даже есть видеообзор от одного из журналистов, который, видимо, решил, что не обязательно ждать истечения эмбарго. Теперь данный смартфон появился в бенчмарке Geekbench 4, в котором указано, что данный смартфон оборудован 12 ГБ оперативной памяти, что вполне неплохо до современного флагмана. С другой стороны, нужно понимать, что данное устройство будет привлекать внимание в первую очередь своими камерами, а уже потом аппаратной начинкой, которая, безусловно, будет достаточно производительной.