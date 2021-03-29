Xiaomi Mi 11 Youth Edition представят 29 марта в Китае

29 марта Xiaomi проводит одно из крупнейших событий года в Китае. Компания представляет несколько продуктов, включая два флагмана Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, ноутбук Mi Notebook Pro, Mi Band 6, устройство Mi Mix, маршрутизатор Wi-Fi и многое другое.

Теперь же компания также официально подтвердила, что Mi 11 Youth Edition присоединится к этому списку.

Смартфон Mi 11 Youth Edition будет одним из самых тонких и легких телефонов 5G с толщиной всего 6,81 мм. Ещё недавно компания Qualcomm представила 5-нм процессор Snapdragon 780 5G, и смартфон Youth Edition скорее всего станет первым обладателем нового процессора. Версия 5G с номером модели M2101K9C уже отмечена несколькими сертификатами, включая TENAA. Изображения из листинга предполагают, что устройство будет похоже на модель 4G с яркими цветовыми вариантами.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Youth Edition
Обзоры:
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Новости:
Игровой смартфон Realme GT показали на фото

В сети появились первые живые фотографии Realme GT, который должен стать самым доступным смартфоном на ры...
Представлен игровой смартфон Black Shark 4

Компания Xiaomi объявила о выпуске геймерских смартфонов Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro, которые получ...
Xiaomi Mi 11 Ultra появился в Geekbench

Xiaomi проведет мероприятие 29 марта по запуску новых продуктов. Одной из новинок мероприятия станет смар...
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветкиОбзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звукомОбзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звуком
Лучшие аккумуляторные шуруповерты. Bosch PSR 1800 LI-2Лучшие аккумуляторные шуруповерты. Bosch PSR 1800 LI-2
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом RealtekОбзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом Realtek
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двух...
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухВ период массового перехода на удаленную работу необходимость в ведении документооборота в бизнесе любого...
Genesis выпускает игровое кресло Nitro 8...
Genesis выпускает игровое кресло Nitro 8Genesis выпускает игровое кресло Nitro 890. Кресло представлено полностью в черном варианте с красными ак...
realme V11 5G с MediaTek Dimensity 700 з...
realme V11 5G с MediaTek Dimensity 700 зrealme представила новый смартфон V11 5G, на данный момент в Китае. Устройство оснащено 6,52 дюймовым дис...
Объявлена дата запуска Kena: Bridge of S...
Объявлена дата запуска Kena: Bridge of SРазработкой приключенческой инди-игры занимается студия Ember Lab. Разработчики опубликовали трейлер и об...
Noblechairs представила игровое кресло в...
Noblechairs представила игровое кресло вNoblechairs расширяет ассортимент игровых кресел представив новую модель в стиле Elder Scrolls Edition. Р...
Umidigi BISON GT официально получил Heli...
Umidigi BISON GT официально получил HeliRugged Flagship UMIDIGI BISON GT готов к запуску 22 марта. Этот многофункциональный защищенный смартфон п...
Toshiba представила HDD-диски серии MG09...
Toshiba представила HDD-диски серии MG09Toshiba является одним из лидеров среди производителей HDD-дисков. Компания представила серию MG09 емкост...
Redmi Note 10 Pro представлен в России...
Redmi Note 10 Pro представлен в РоссииКомпания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Redmi Note 10 Pro, международная ве...
OPPO Reno5 Pro 5G готовится к релизу в И...
OPPO Reno5 Pro 5G готовится к релизу в ИЕсли верить инсайдерам, которые ранее уже предоставляли точную информацию о новинках производителей разно...
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий по...
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий поТестируемый сегодня блендер Polaris PHB 1583L Silent, как можно догадаться по названию, отличается низким...
Realme V11 5G получит процессор MediaTek...
Realme V11 5G получит процессор MediaTekСегодня Realme представила новый бюджетный смартфон с поддержкой 5G в Китае. Смартфон, получивший названи...
Transcend представила SSD-накопитель SSD...
Transcend представила SSD-накопитель SSDTranscend представила SSD-накопитель SSD530K. Он использует интерфейс SATA III 6 Гбит/с и кэш DRAM. Устро...
Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор
Обзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детекторОбзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детектор
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor