Xiaomi Mi 11 Youth Edition представят 29 марта в Китае

29 марта Xiaomi проводит одно из крупнейших событий года в Китае. Компания представляет несколько продуктов, включая два флагмана Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, ноутбук Mi Notebook Pro, Mi Band 6, устройство Mi Mix, маршрутизатор Wi-Fi и многое другое.

Теперь же компания также официально подтвердила, что Mi 11 Youth Edition присоединится к этому списку.

Смартфон Mi 11 Youth Edition будет одним из самых тонких и легких телефонов 5G с толщиной всего 6,81 мм. Ещё недавно компания Qualcomm представила 5-нм процессор Snapdragon 780 5G, и смартфон Youth Edition скорее всего станет первым обладателем нового процессора. Версия 5G с номером модели M2101K9C уже отмечена несколькими сертификатами, включая TENAA. Изображения из листинга предполагают, что устройство будет похоже на модель 4G с яркими цветовыми вариантами.